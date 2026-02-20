Şarkıcı Murat Dalkılıç'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı: 'Uyuşturucu maddeyle ilişkim olamaz'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında ‘Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da kullanmak’, ‘Fuhşa teşvik ve aracılık etme’ ile ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak’ suçlamalarıyla 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Operasyonda aralarında Kaan Tangöze, Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu, Adem Kılıçcı, Murat Cevahiroğlu, Barış Talay, Hakan Kakız, Kemal Doğulu, Murat Öztürk, Alihan Taşkın, Tolga Sezgin, Ramazan Bayar, Aygün Aydın ve Buse Görkem Narcı’nın da bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi. Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen şüphelilerden 5’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan 12 kişi hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

'Uyuşturucu madde kullanmam söz konusu olamaz'

Gözaltına alınanlardan şarkıcı Murat Dalkılıç ifadesinde "Hayatımın hiçbir döneminde asla uyuşturucu madde kullanmadım. Uyuşturucu maddeyle ilişkim olamaz, yurt dışında da kullanmadım. Sezer Çakır ve Sergen Yalçın yakın arkadaşlarımdır. Benim bu kişilerle uyuşturucu madde kullanmam söz konusu olamaz. Sezer Çakır ve Sergen Yalçın uyuşturucu madde kullanacak insanlar değildir. Borsada bir kez hisse aldığım doğrudur ancak bu kişilerin tavsiyesi ile hiçbir işlem yapmadım. Hisse almış olduğum rakam ise 100 bin lira civarıdır" dedi.

Serbest bırakıldı

Gözaltına alınan şarkıcı Murat Dalkılıç, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.