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Şarkıcı Pınar Aydınlar hakkında tahliye kararı verildi

HDK soruşturması kapsamında şubat ayında tutuklanan şarkıcı Pınar Aydınlar hakkında tahliye kararı verildi.

Haber Merkezi
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Şarkıcı Pınar Aydınlar hakkında tahliye kararı verildi
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HDK soruşturmasında gözaltına alınarak 21 Şubat'ta tutuklanan sanatçı Pınar Aydınlar'ın "örgüt üyeliği" ve "örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla yargılandığı davanın ilk duruşması İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. 

 

Savcı, tahliye istedi

Savcı, adli kontrol şartı ve yurtdışı çıkış yasağıyla tahliye talep etti. 

Avukatlar, savcının talebine katılmakla birlikte Pınar Aydınlar’ın mesleği gereği yurtdışı çıkış yasağı uygulanmaması, derhal beraat verilmesi gerektiğini söyledi.

Mahkeme heyeti, Aydınlar’ın tahliyesine karar verdi. Aydınlar’a her ayın birinci günü imza verme şartıyla adli kontrol şartı uygulandı.

Duruşma 11 Eylül’e ertelendi.

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