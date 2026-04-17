Ünlü şarkıcı Rıza Tamer hayatını kaybetti

Popstar yarışmasıyla geniş kitlelerce tanınan Rıza Tamer’den üzücü haber geldi.

Rıza Tamer, Bodrum’un Konacık Mahallesi’nde menajerine ait evde bulunduğu sırada aniden rahatsızlandı. Uykusunda fenalaştığı belirtilen Tamer için olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan sanatçının beynine oksijen gitmediği tespit edildi. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Rıza Tamer kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Rıza Tamer kimdir?

Müzikseverlerin yakından tanıdığı Rıza Tamer, ilk kez Popstar Türkiye’nin ikinci sezonunda sergilediği performansla geniş kitlelerin dikkatini çekti. Yarışma boyunca güçlü sesi ve sahne performansıyla öne çıkan sanatçı, finalde üçüncülük elde ederek önemli bir hayran kitlesi kazandı.

Kahramanmaraş doğumlu olan Tamer, müzik kariyerine devam etmek için İstanbul’a taşındı. Yarışmaya katıldığı dönemde 20’li yaşlarının başında olduğu bilinen sanatçının, günümüzde 30’lu yaşlarının sonlarında olduğu tahmin ediliyor.

Popstar deneyiminin ardından, müzik çalışmalarına devam eden Rıza Tamer, bir single çalışması yayımlasa da bu proje beklenen çıkışı getirmedi. Ancak canlı performansları, sahne etkinlikleri ve özel organizasyonlardaki çalışmalarıyla adını unutturmayan sanatçı, müzik sektöründe aktif olmayı sürdürdü.

Son olarak, "Benden Sonra" isimli duygusal parçasıyla yeniden gündeme gelen Rıza Tamer, sosyal medya platformlarında büyük ilgi gördü. Şarkının sözleri ve yorumuyla dikkat çeken sanatçı, bu çıkışıyla özellikle genç dinleyici kitlesinin ilgisini yeniden çekmeyi başardı.