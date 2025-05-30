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Eşi kahreden haberi duyurdu: Şarkıcı Şimal yaşamını yitirdi

Kanserle mücadele eden Şarkıcı Şimal yaşam savaşını kaybederek yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi
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Eşi kahreden haberi duyurdu: Şarkıcı Şimal yaşamını yitirdi
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Şarkıcı Şimal (Şimal Gülen), uzun süredir mücadele ettiği hastalığa yenik düştü. 2022 yılında meme kanserini atlatan ancak ocak ayında beynindeki tümör nedeniyle ameliyat olan ünlü şarkıcı, geçtiğimiz aylarda hastalığının tekrarladığını açıklamıştı.

Şimal’in eşi Necati Arıcı, dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada sanatçının durumunun kritik olduğunu söylemişti. Bugün ise sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla, Şimal’in hayatını kaybettiğini duyurdu.

Şimal kimdir?

25 Nisan 1986 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Şimal, müzik kariyerine 2012 yılında başladı. Kısa sürede dikkat çeken sanatçı, bugüne kadar 400’e yakın besteye imza attı. İlk albümü Başlangıç'ta prodüktörlüğü Özken Ulusoy, aranjörlüğü ise Taşkın Sabahtan ve Erdem Kınay üstlendi.

Albümde yer alan “Şimal Yıldızı” adlı şarkının sözleri Şimal Tebessüm Eden’e aitken, klip yönetmenliğini Enmir Khalilzadeh yaptı. Başarılı işbirlikleri ve özgün eserleriyle Şimal, müzik kariyerinde istikrarlı bir yükseliş sergiledi.

Necati Arıcı, Şimal’in resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Eşim Şimal Gülen hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi Kuşadası'nda defnedilecektir. Helallik için yer bilgisi verilecektir."

Doğum gününde umut mesajı paylaşmıştı

Şimal, son paylaşımını 25 Nisan’daki doğum gününde yapmıştı. Kendi doğumunu ve hayata olan bağlılığını vurguladığı mesajında şu ifadelere yer vermişti:

“Bugün benim doğum günüm!

Bugün, sadece doğduğum günü değil, her şeye rağmen vazgeçmeyişimi kutluyorum!

Gücümle, sabrımla, inancımla yeniden doğuyorum.

Yeni yaşım, yepyeni bir sayfa ve ben bu defteri umutla, sağlıkla, cesaretle yazacağım!

İyi ki doğdum,

Kendime: ‘İyi ki vazgeçmedin.’

Hayata: ‘Daha yeni başlıyoruz.’

Doğum günümü kutlayan herkese çok teşekkür ederim, iyi ki varsınız.”

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