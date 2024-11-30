Şarkıcı Suavi’ye idari yaptırım cezası! Bodrum'daki arsasında ağaçları kesmişti

Muğla Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bodrum Orman İşletme Şefliği Koruma ekipleri, bahse konu bölgede inceleme yaptı.

Ağaç kökü ve gövdesi bulunamadı

İlgili alanın inşaat faaliyeti için tamamen temizlendiği ve binaların kaba inşaat olarak devam ettiği, herhangi bir ağaç kökü ve gövdesinin alanda olmadığı ilgili şeflik tarafından tespit edildi.

İnşaatın ruhsat ekindeki ağaç rölevesinde işaretli olan 40 ağacın bulunduğu, bu ağaçların da 1 zeytin, 2 palmiye, 26 çam ve 11 pırnal meşesi olduğu görüldü.

Suavi'ye para cezası kesildi

Ekiplerin, 37 adet ve 8 bin 303 metre küpe tekabül eden ormanlarda yetişen türdeki ağaçlar için kesilirken veya yerinden taşınırken ilgili firmanın ilgili kanun maddesi hükmüne aykırı hareket etmesinden dolayı 4 bin 724 lira tutarında idari yaptırım uygulanmasına karar verdiği öğrenildi.

Bodrum'daki arsada inceleme başlatılmıştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, şarkıcı Mehmet Suavi Saygan'ın, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki arsasında kesilen ağaçlarla ilgili geçtiğimiz günlerde inceleme başlatılmış incelemede, Bodrum Belediyesinin onayladığı projeye göre bahçede bulunması gereken 40 ağacın kesildiği belirlenmişti.