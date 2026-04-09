Şarkıcı Yusuf Güney tutuklandı
Şarkıcı Yusuf Güney de "uyuşturucuya özendirme" suçu kapsamında İstanbul Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alındı. Güney'in YouTube kanalında Ayahuska çayını özendirdiği, bu çayın içerisinde yasaklı DMT maddesi olması nedeniyle gözaltı kararı verildiği öğrenildi. Güney, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Dijital platformda yayınlanan bir programa konuk olan ve içerisinde yasaklı madde bulunan Ayahuska çayına özendirici açıklamalarda bulunan Yusuf Güney, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, bir dijital platformda yayınlanan programa konuk olan Yusuf Güney, Ayahuska çayına özendirici açıklamaları sonrası gözaltına alındı.
Yapılan incelemelerde, söz konusu içeriklerde bahsi geçen Ayahuska çayının içerisinde bulunan DMT maddesinin, 2313 sayılı Kanun kapsamında yasaklı maddeler arasında yer aldığı öğrenildi.
Tutuklandı
Adliyeye sevk edilen Güney, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.