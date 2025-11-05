Şarköy Zeytini için bir hasat etkinliği düzenlendi

Şarköy’de gerçekleştirilen etkinliğe Tekirdağ Vali Yardımcısı Musa Aydemir, Şarköy Kaymakamı Dr. Ahmet Naci Helvacı, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var, Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, il ve ilçe protokol üyeleri, öğretim görevlileri ve vatandaşlar katıldı.

Programın ilk durağında 17 Kasım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ziyaret edildi. Ziyaret esnasında zeytin toplama ve zeytin sıkımı, zeytinyağı asit ölçümü, sabun üretimi ve süt analizi yapıldı. Şarköy markalı zeytinyağı ticareti yapan işletme sahibi Salih Zeki Özmen protokol üyelerine bir sunum yaptı.

Okul ziyaretinin ardından Mürefte mahallesine geçilerek tarım paydaşları ve vatandaşların katılımıyla hasat etkinliği yapıldı. Hasat etkinliğinden sonra protokol üyeleri, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisi Mürefte Tekpark’da üreticilerle bir araya geldi.

Heyet, programın son durağında Marmara Birlik’e giderek MÜRZEY Zeytinyağı İşletmesi ve Mürefte Zeytin Tarım Satış Kooperatifi’ni ziyaret ederek Şarköy programını sonlandırdı.