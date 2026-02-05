Sarp Gümrük Kapısı'nda büyük operasyon: 600 milyon TL’lik 65 lüks araca el konuldu, 22 gözaltı

Ticaret Bakanlığı, Sarp Gümrük Kapısı üzerinden sahte emeklilik belgeleri kullanılarak Türkiye’ye sokulduğu belirlenen araçlara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında önemli bir operasyona imza atıldığını duyurdu. Operasyonda toplam değeri yaklaşık 600 milyon lira olan 65 lüks araca el konulurken, aralarında 18 kamu görevlisinin de bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alındı.

Bakanlığın farklı illerde yürüttüğü detaylı risk analizi

Bakanlık açıklamasında, Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin Artvin, İstanbul ve Antalya başta olmak üzere farklı illerde yürüttüğü detaylı risk analizi çalışmaları sonucunda operasyonun gerçekleştirildiği belirtildi.

22 şüpheli rüşvet ve kaçakçılık suçlamasıyla gözaltına alındı

Sarp Gümrük Kapısı'ndan sahte emeklilik belgesi ibraz edilmek suretiyle yurda giriş işlemleri tamamlanan araçlarla ilgili başlatılan ve 18 aylık teknik ve fiziki takiple yapılan araştırmalar neticesinde; Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ve Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce müştereken gerçekleştirilen operasyonda bahse konu araçların yurda giriş işlemlerine ilişkin usulsüzlüğe karışan 18'i kamu görevlisi 22 şüpheli, 5607 sayılı 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet' ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenen 'rüşvet' suçlarından gözaltına alındı" ifadelerine yer verildi.

Gümrükler Muhafaza Teşkilatı'nın, kaçakçılıkla mücadelesini tavizsiz sürdürdüğü belirtilerek, "Olayla ilgili soruşturma Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam etmektedir" denildi.