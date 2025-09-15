Sarp Sınır Kapısı ve İstanbul'da 601 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince, Sarp Gümrük Kapısı ve İstanbul’da gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda, 601 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Değeri 1 milyar 130 milyon TL
Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat ekiplerinin çalışmaları neticesinde, gerçekleştirilen operasyonlarla 1 milyar 130 milyon lira değerinde uyuşturucu madde yakalandı.
Savcılık soruşturma başlattı
Olayla ilgili soruşturmalar, Hopa ve Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde devam ediyor.