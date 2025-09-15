Sarp Sınır Kapısı ve İstanbul'da 601 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Muhafaza ekiplerince Sarp Gümrük Kapısı ve İstanbul’da uyuşturucu operasyonu yaptı. Gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda 601 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Değeri 1 milyar 130 milyon TL

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat ekiplerinin çalışmaları neticesinde, gerçekleştirilen operasyonlarla 1 milyar 130 milyon lira değerinde uyuşturucu madde yakalandı.

Savcılık soruşturma başlattı

Olayla ilgili soruşturmalar, Hopa ve Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde devam ediyor.