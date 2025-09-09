Sarp ve Gürbulak'ta dev operasyon: 2,7 milyar liralık uyuşturucu ele geçirildi

  1. Ekonomim
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Sarp ve Gürbulak’ta düzenlediği operasyonlarla 757 kilogram likit metamfetamin yakalayarak uyuşturucu kaçakçılarına ağır darbe vurdu. Piyasa değeri 2,7 milyar lirayı aşan uyuşturucuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, uyuşturucu kaçakçılarına yönelik Sarp ve Gürbulak gümrük kapılarında başarılı iki operasyona imza attı.  

2,7 milyar liralık uyuşturucu ele geçirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gümrükler Muhafaza birimlerince yürütülen narkotik risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında Sarp ve Gürbulak gümrük kapılarında operasyon düzenlendi. 

Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen ilk operasyonda 700 kilogram, Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı ikinci operasyonda ise 57 kilogram olmak üzere, toplamda 757 kilogram likit metamfetamin cinsi uyuşturucu madde yakalandı.

Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 2 milyar 741 milyon Türk Lirası olduğu belirlendi.

Savcılık soruşturma başlattı

Operasyonlarla ilgili olarak Hopa ve Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi. 

Açıklamada, "Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, gençlerimizi ve geleceğimizi tehdit eden uyuşturucu kaçakçılığına karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürmekte; toplumumuzu bağımlılık tehlikesine sürüklemek isteyen suç şebekelerinin en büyük caydırıcı gücü olmaya devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

