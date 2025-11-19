Satın alınan TOKİ kaç yıl sonra kiralanabilecek? Bakan açıkladı: Bu tarihten itibaren

Yüzyılın en büyük sosyal konut projesi için başvurular hızla devam ediyor. Milyonlarca ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar 5 bin TL katılım ücreti ödeyerek TOKİ’ye e-Devlet’ten başvurabiliyor. Peki satın alınan TOKİ kaç ay veya kaç yıl sonra kiralanabilecek?

TOKİ’nin yeni kiralık konut programı açıklandı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 15 bin sosyal konutun kriterleri karşılayan vatandaşlara kura yöntemiyle, bölge rayiç bedelinin altında kira bedelleriyle sunulacağını bildirdi.

Bakan Kurum’un paylaşımına göre proje, başvuru kriterlerini sağlayan vatandaşların kura ile belirlenmesini öngörüyor. Böylece kiralık sosyal konutlara erişimde şeffaf ve eşitlikçi bir süreç hedefleniyor.

TOKİ’LER NE ZAMAN KİRAYA VERİLEBİLİR?

Proje, fahiş kira artışlarını dengeleme amacı taşıyor. Konutlar bölge rayiç bedelinin altında kiralanacak; Bakanlığın açıklamasında “kira bedeli bölge rayiç bedelinin yarısı olacak” vurgusu öne çıkıyor.

Evler 3 yıl süreyle kiralanacak. Süre sonunda yeni kira bedeli belirlenecek. TOKİ, kiralanan konutların yönetimi, bakımı ve denetimini üstlenecek; böylece sürdürülebilir ve güvenli konut yönetimi sağlanacak.

Öte yandan program, sosyal konut arzını artırarak kiralarda denge oluşturmayı, dar gelirli vatandaşın erişilebilir konuta ulaşmasını ve kira piyasasında istikrarı sağlamayı amaçlıyor.

Son olarak TOKİ’nin kiralık konut modeli, erişilebilir kira ve şeffaf tahsis prensipleriyle sosyal konut politikasında yeni bir adım olarak dikkat çekiyor. Başvuru koşulları ve takvim, Bakanlık ve TOKİ kanallarından duyurulacak.