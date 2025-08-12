Satışı tekrar başladı: Pringles'ın fiyatı dudak uçuklattı
Türkiye'de bir süredir bulunamayan Pringles'ın satışı tekrar başladı. Cipsin yeni satış fiyatı 330 TL oldu.
Türkiye'de "lüks atıştırmalık" olarak bilinen Pringles marka cipsler yeniden satılmaya başladı. Dün bazı tüketiciler, marketlerdeki Pringles raflarında yer alan cipslerin fiyatlarının fotoğrafını çekip paylaştı.
Uzun süredir Türkiye'de bulunmayan Pringles'ın yeni fiyatının 330 TL olduğu görüldü.
Pringles, Türkiye'den çekildiğini resmi olarak açıklamasa da bir süredir marketlerde bulunmuyordu. Pringles, ABD'de yaklaşık 2 dolara satılıyor.