  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Satışı tekrar başladı: Pringles'ın fiyatı dudak uçuklattı
Takip Et

Satışı tekrar başladı: Pringles'ın fiyatı dudak uçuklattı

Türkiye'de bir süredir bulunamayan Pringles'ın satışı tekrar başladı. Cipsin yeni satış fiyatı 330 TL oldu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Satışı tekrar başladı: Pringles'ın fiyatı dudak uçuklattı
Takip Et

Türkiye'de "lüks atıştırmalık" olarak bilinen Pringles marka cipsler yeniden satılmaya başladı. Dün bazı tüketiciler, marketlerdeki Pringles raflarında yer alan cipslerin fiyatlarının fotoğrafını çekip paylaştı.

Satışı tekrar başladı: Pringles'ın fiyatı dudak uçuklattı - Resim : 1

Uzun süredir Türkiye'de bulunmayan Pringles'ın yeni fiyatının 330 TL olduğu görüldü.

Pringles, Türkiye'den çekildiğini resmi olarak açıklamasa da bir süredir marketlerde bulunmuyordu. Pringles, ABD'de yaklaşık 2 dolara satılıyor.

Balıkesir'de çıkan yangında 15 ev kullanılamaz hale geldiBalıkesir'de çıkan yangında 15 ev kullanılamaz hale geldiGündem
Cevdet Yılmaz: Riskli bölgelerde demiryolu seferleri geçici olarak durdurulacakCevdet Yılmaz: Riskli bölgelerde demiryolu seferleri geçici olarak durdurulacakGündem
Gündem
İzmir'de orman yangını: Ekipler yangına müdahale ediyor
İzmir'de orman yangını: Ekipler yangına müdahale ediyor
Komisyonun üçüncü toplantısı bugün: Boş koltuklar AK Parti, CHP ve DEM Parti’ye gitti
Komisyonun üçüncü toplantısı bugün: Boş koltuklar AK Parti, CHP ve DEM Parti’ye gitti
Alarm veriyor: İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi yüzde 48,3'e düştü
Alarm veriyor: İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi yüzde 48,3'e düştü
Çanakkale, Edirne, Hatay, İzmir, Manisa yanıyor: Binlerce kişi tahliye edildi, evler kül oldu! Bakan son durumu açıkladı
Çanakkale, Edirne, Hatay, İzmir, Manisa yanıyor
Balıkesir'de çıkan yangında 15 ev kullanılamaz hale geldi
Balıkesir'de çıkan yangında 15 ev kullanılamaz hale geldi
Rezan Epözdemir'in gözaltı süresi bir gün daha uzatıldı
Rezan Epözdemir'in gözaltı süresi bir gün daha uzatıldı