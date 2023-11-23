Satrancın 12 ustası Türkiye İş Bankası Satranç Kupası'nda yarışıyor

ANKARA (EKONOMİ)-Türkiye Satranç Federasyonu’nun Türkiye İş Bankası’nın desteğiyle düzenlediği “Cumhuriyetin 100. Yılı Türkiye İş Bankası Satranç Kupası” başladı. Kupa, 27 Kasım’daki final ile sahibini bulacak.

Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nde başlayan turnuvaya, “Büyükusta (GM) Mustafa Yılmaz, GM Vahap Şanal, GM Dragan Solak, GM Emre Can, GM Cem Kaan Gökerkan, GM Mert Yılmazyerli, Uluslararası Usta (IM) Ediz Gürel, IM Ekaterina Atalık, Kadın Büyükusta (WGM) Kübra Öztürk Örenli, Kadın FIDE Ustası (WFM) Gülenay Aydın, WFM Zeynep Çiftci ve Kadın Uluslararası Usta (WIM) Hayale İsgenderova” katılıyor.

“Satrancın ve Cumhuriyetimizin değerlerinin örtüştüğüne inanıyoruz”

Kupanın açılış töreninde konuşan İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Suat Sözen, Türkiye Satranç Federasyonu ile işbirliğinin 2005 yılında başladığını hatırlatarak, “Gelecek yıl 100’üncü yaşımızı kutlayacağız ve bunun neredeyse 5’te 1’inde satranç hep hayatımızda yer aldı. Daha fazla gencimizi, çocuğumuzu satrançla tanıştırmak, bu sporu sevdirmek, yeni sporcular yetiştirmek ana hedeflerimizden biri haline geldi” dedi.

“Bu kupada büyük bir emek var, büyük bir coşku var”

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tülay, Türkiye İş Bankası’nın Türk satrancının başarı hikayesinde kendilerine yol arkadaşlığı yaptığını söyledi.

Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nde bu anlamlı turnuvaya imza atmaktan dolayı çok heyecanlı olduklarını dile getiren Tülay, “Bu kupada büyük bir emek var, büyük bir coşku var. Cumhuriyetimizin 100.yılına çok yakışan bir turnuva oldu. Ülkemizin en kuvvetli sporcuları arasında yer alan 12 başarılı ustamız yarışıyor. Müthiş bir mücadele olacak” dedi.