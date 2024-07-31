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Savarona yeniden denize indirildi

Atatürk'ün son günlerini geçirdiği Savarona, bakım ve onarım faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından yeniden denize indirildi.

Haber Merkezi
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Savarona yeniden denize indirildi
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Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün son günlerini geçirdiği yatı Savarona, bakım ve onarım çalışmalarının ardından tekrar denize indirildi.

Savarona, Deniz Kuvvetleri tarafından tekrar hizmete alım faaliyetleri kapsamında 19 Eylül 2023 tarihinde İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda havuza alarak bakım-onarım faaliyetlerine başlanmıştı. Aslına sadık kalınarak yapılan onarım çalışmalarının ardından tekrardan denize indirilerek deneme sürüşleri yapıldı.

Savarona'nın ilginç hikayesi

1989 yılında hurdaya çıkartılan Savarona haberin basında yer alması sonrasında, 49 yıllığına Türk iş insanı ve armatör Kahraman Sadıkoğlu tarafından kiralandı. Sadıkoğlu'nun firması, Tuzla Tersanesi'nde üç yıllık onarım sürecinde 45 milyon dolarlık harcama ile gemiyi tamamen yeniledi. Orijinal buhar türbini motorları sökülerek, yerine modern Caterpillar dizel motorlar takıldı. Yenilenen gemi, turizm amacıyla kullanıldı. Atatürk'e ait oda müze olarak, aslına uygun biçimde muhafaza edildi. Ardından Sadıkoğlu'nun sözleşmesi 2013'te iptal edildi ve Savarona, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından devralındı. Kuruçeşme'de demirli bulunan Savarona yatı 2019 yılının ortalarında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na devredildi. Yat, Pendik'teki İstanbul Tersane Komutanlığı'na getirildi ve milli korvet TCG'nin yakınına konuşlandırılmıştı.

 

 

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