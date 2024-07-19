Savaş nedeniyle Türkiye'ye göçen Ruslar geri döndü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bugün “Uluslararası Göç İstatistikleri”ni açıkladı.

2023 yılında Türkiye'den yurt dışına göç edenlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 53 artarak rekor kırdı.

Sözcü’den Emre Deveci haberine göre, Türkiye’den göç edenler sıralamasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından sonra Rusya Federasyonu vatandaşları yer aldı.

2022'de Rusya-Ukrayna Savaşı’nın başlamasıyla Türkiye'ye nette 87 bin 924 Rus göç ederken, 2023 yılında nette 43 bin 642 Rus Türkiye'yi terk etti.

2022 yılında savaş ve yaptırımların etkisiyle Türkiye'ye 99 bin 786 Rus vatandaşı göç etmişti. 2023 yılında Türkiye’ye göç eden Rus vatandaşlarını sayısı 28 bin 314'e geriledi.

2022 yılında Türkiye'den göç eden Rus vatandaşı sayısı 11 bin 862 olurken, 2023'te 71 bin 956 oldu.

2016 yılından itibaren yayımlanan TÜİK göç verilerinde, Rus vatandaşları ilk kez 2023 yılında “net” göçe imza attılar.

Ukraynalılar da Türkiye’den gitti

Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle birçok Avrupa ülkesi Ukrayna vatandaşlarına kapılarını açarken, 2022 yılında nette 28 bin 304 Ukrayna vatandaşı Türkiye'ye göç etmişti. 2023 yılında nette 8 bin 396 Ukraynalı Türkiye'den gitti.

Savaş, konut piyasasını da etkilemişti

2022 yılı şubat ayında başlayan savaştan kaçan Rus ve Ukraynalılar, Türkiye’de kiralık ve satılık konut fiyatlarını etkilemişti. Özellikle Antalya’da Rusların geri dönüşünün etkisi Şubat 2024'te konut satışları verisiyle görülmüştü.

TCMB’nin konut fiyat endeksinde Antalya’nın da olduğu bölgenin fiyat artışının ayrıştığı görülürken, son aylarda bu seyrin değiştiği de grafiğe yansıdı.

Şubat ayında Türkiye genelinde satılık konut metrekare fiyatlarında yıllık bazda en düşük ikinci artışın görüldüğü il yüzde 38,1 oranıyla Antalya olmuştu.

Sahibinden verilerine göre son 3 yılda İstanbul’da kira artışları yüzde 714 olurken, satılık ev fiyatlarındaki artış yüzde 640 seviyesinde oldu. Antalya’da bu oran kiralık evlerde yüzde 747, satılık evlerde de yüzde 576 oranında oldu.