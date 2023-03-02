Savaş'tan 'hızlı karar' uyarısı: Plansız şekilde yeniden binalar yapılmasını istemiyoruz

Hatay Büyükşehir Belediyesi, Hatay Akademik Meslek Odaları Koordinasyon Kurulu (HAMOK) üyeleri ve kentte faaliyet gösteren sivil toplum örgütü temsilcileri, depremlerinin ardından Hatay’daki son durumu değerlendirmek için Hatay Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi’nde bir araya geldi.

Toplantıda konuşan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, şunlara değindi:

“Hatay'ı yeniden kurgulayacağız. Seçime giderken plansız şekilde yeniden binalar yapılmasını istemiyoruz. Hızlı karar almak istiyorlar. Demografik yapıyı korumamız, giden insanlarımızı geri getirmemiz lazım. Sabırla yapacağız bunu. Şehrin trafiğinin, sanayisinin ve benzeri her alanın iyi planlanması gerekiyor. Hatay’ın ruhunda turizm, gastronomi, tarih çok önemli. Bunları kapsayan projelere ihtiyacımız var. Ancak sarsıntılar devam ederken herhangi bir bakanlığın temel atmasını zaten doğru bulmuyoruz. Antakya’daki binaların yüzde 80’nin yıkılacağını düşünüyoruz.”

Hatay Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı İhsan Çakar da Belediye’nin çalışmaları ile ilgili toplantıda bulunan kuruluş temsilcilerine bilgi verdi. Çakar, 2017'den beri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan yaptıkları çalışmalara ilişkin yanıt alamadıklarını belirterek şu açıklamayı yaptı:

"Uyardığımız binlerce bina çöktü. Hatay'a şu anda yaklaşık 57 bin bina için plan yapılıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın çok hızlı, iyi planlama yapılmadan konut yapmaya başlamasını çok doğru bulmuyoruz. Planlama ofisi kurmak lazım. Şehrin nihai şeklini Hataylılar vermeli. Şu anda Hatay'da ‘Hatay Mekansal ve Kent Vizyonu Projesi’ geliştiriyoruz.”

"Bu şehirde söz sahibi olmak isityoruz"

Akademik Meslek Odaları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de Hatay'ın tarihi kimliğinin korunmasının önemine ve yeni yapılaşmanın buna göre yapılması gerektiğini dile getirdi. Antakya ilçesindeki binaların yaklaşık yüzde 80'inin yıkıldığını ya da kullanılamaz olduğuna dikkat çeken kurum temsilcileri, ardı ardına yaşanan depremler sonrası az hasarlı binaların kullanılmasının da riskli olduğunu kaydetti. Sivil toplum örgütü temsilcileri deprem sonrası Hatay’a ilişkin umutsuz açıklamalara karşı çıkarak “Bu topraklar bizi biz yapan topraklardır. Siyasetin acımızın önüne geçmesini istemiyoruz. Bu şehirde söz sahibi olmak istiyoruz. Hatay kendi ruhuna uygun yaşamalı” mesajını verdi.

“Bina yapılır ama orada hayat kurmak önemlidir.”

Depremin hemen ardından şehre gelen birçok gönüllünün çadırlarının toplatılmasına tepki gösteren sivil toplum örgüt temsilcileri, sorumluluk almak isteyen kuruluşlar ve gönüllülerin tüm çabalarına bölgede ihtiyaç olduğunun altını çizdi. HAMOK ve sivil toplum örgüt temsilcileri, Hatay’a yapılması planlanan 85 metrekarelik evlere ilişkin ise “Bina yapılır ama orada hayat kurmak önemlidir.” diyerek, Hatay’ın dokusuna ve ruhuna uygun olmayan bir yapılaşmadan yana olmadıklarını ifade etti.

Toplantının sonunda Hatay Büyükşehir Belediyesi, HAMOK ve STÖ temsilcileri; iş birliği halinde düzenli şekilde çalışacaklarını ve Hatay’ın sesini her yerde duyurmak için atılması gereken her adımı takip edeceklerini açıkladı.

Düzenlenen toplantıya, Hatay Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı İhsan Çakar, HAMOK Dönem Sözcüsü ve Veteriner Odası Başkanı Yahya Hamurcu, Hatay Diş Hekimleri Odası Başkanı Nebil Seyfettin, Hatay Barosu Başkanı Cihat Açıkalın, SMMO Başkanvekili Tolga Kavukçu, Harita Mühendisleri Odası Hatay Temsilcisi Habip Yeşil, İnşaat Mühendisleri Odası Hatay Şube Başkanı İnal Büyükaşık, Makina Mühendisleri Odası Hatay Temsilcisi Riyad Önal, Antakya Ziraat Odası Başkanı Mehmet Okay, TMMOB Temsilcisi Cihat Mazmanoğlu, CHP Hatay İl Başkanı Hakan Tiryaki, eski CHP Hatay İl Başkanı Halil İbrahim Özgün, CHP Hatay Kadın Kolları Başkanı Filiz Haksöz, Hatay Ticaret Odası Meclis Başkanı Selahattin Eskiocak, Dernekler Federasyonu temsilcisi ve iş insanı İsa Kapan ve TÜRSAB temsilcisi İbrahim Yavuz katıldı. (ANKA)