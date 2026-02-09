Savaştepe'de yolcu treninin lokomotifi, düşen kaya nedeniyle raydan çıktı

Olay, saat 20.30 sıralarında Soğucak Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Bandırma-İzmir seferini yapan 6 Eylül Ekspresi'nin lokomotifi seyir halindeyken dağlık araziden büyük bir kaya parçası rayların üzerine düştü.

Olay sırasında bölgeden geçen trenin kayaya çarptığı kazada lokomotif raydan çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Trende bulunan 150 yolcusu, kazadan şans eseri yaralanmadan kurtuldu. Yolcular bölgeye sevk edilen başka bir tren ile Soğucak İstasyonu’na geri götürüldü. Oradan da otobüsler ile Manisa’nın Soma ilçesine götürüldü. Yolcuların bir başka tren ile İzmir’e götürüleceği belirtildi. Lokomotifin en yakın istasyona çekilmesi için çalışma başlatıldı.