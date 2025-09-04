Savcı Ercan Kayhan'ı öldüren Mustafa Can Gül adliyeye sevk edildi

İstanbul Çekmeköy'de bir restoranda, Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ı bıçaklayarak öldürmek suçundan gözaltına alınan eski garson 19 yaşındaki katil Mustafa Can Gül, jandarmadaki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Cenaze programı belli oldu

Evli ve iki çocuk babası olan Savcı Kayhan’ın cenazesiyle ilgili bilgiler de netleşti. Gazeteci Ceylan Sever'in aktardığına göre savcının cenazesi, yarın Ataşehir Mimar Sinan Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Pendik Küçüktalı Mezarlığı’na defnedilecek.

Ne olmuştu?

Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan ölümünde yeni detaylara ulaşıldı. Türkiye'nin konuştuğu vahşet dün gece İstanbul Çekmeköy'de yaşandı.Çağlayan Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, Yeşil Oba Et Lokantası isimli bir restoranda yemek yerken husumetlisi Mustafa Can Gül isimli kişi arasında tartışma yaşandı. Bu sırada 19 yaşındaki Gül, cebinden bıçak çıkardı. Kayhan'ı boğazından bıçaklayarak ağır yaraladı. Kanlar içinde kalan savcı Kayhan olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.