  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Savcı Ercan Kayhan'ı öldüren Mustafa Can Gül adliyeye sevk edildi
Takip Et

Savcı Ercan Kayhan'ı öldüren Mustafa Can Gül adliyeye sevk edildi

İstanbul Çekmeköy'de bir restoranda, Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ı bıçaklayarak öldürmek suçundan gözaltına alınan eski garson Mustafa Can Gül, adliyeye sevk edildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Savcı Ercan Kayhan'ı öldüren Mustafa Can Gül adliyeye sevk edildi
Takip Et

İstanbul Çekmeköy'de bir restoranda, Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ı bıçaklayarak öldürmek suçundan gözaltına alınan eski garson 19 yaşındaki katil Mustafa Can Gül, jandarmadaki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcı Ercan Kayhan'ı öldüren Mustafa Can Gül adliyeye sevk edildi - Resim : 1

Cenaze programı belli oldu

Evli ve iki çocuk babası olan Savcı Kayhan’ın cenazesiyle ilgili bilgiler de netleşti. Gazeteci Ceylan Sever'in aktardığına göre savcının cenazesi, yarın Ataşehir Mimar Sinan Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Pendik Küçüktalı Mezarlığı’na defnedilecek.

Savcı Ercan Kayhan'ı öldüren Mustafa Can Gül adliyeye sevk edildi - Resim : 2

Ne olmuştu?

Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan ölümünde yeni detaylara ulaşıldı. Türkiye'nin konuştuğu vahşet dün gece İstanbul Çekmeköy'de yaşandı.Çağlayan Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, Yeşil Oba Et Lokantası isimli bir restoranda yemek yerken husumetlisi Mustafa Can Gül isimli kişi arasında tartışma yaşandı. Bu sırada 19 yaşındaki Gül, cebinden bıçak çıkardı. Kayhan'ı boğazından bıçaklayarak ağır yaraladı. Kanlar içinde kalan savcı Kayhan olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Corendon Havayolları halka arz oluyor!Corendon Havayolları halka arz oluyor!Ekonomi

 

Avcılar ve Beşiktaş belediyelerine operasyonda gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edildiAvcılar ve Beşiktaş belediyelerine operasyonda gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edildiGündem

 

Gündem
CHP il başkanlıklarından 81 ilde ortak açıklama: Mahkemenin aldığı karar bizler için yok hükmündedir
CHP il başkanlıklarından 81 ilde ortak açıklama
Savcı Ercan Kayhan’ı öldüren zanlının savcılık ifadesi ortaya çıktı: Panikle boğazını kestim
Savcı Ercan Kayhan’ı öldüren zanlının savcılık ifadesi ortaya çıktı
Bayrampaşa Belediyesi Meclisi’nde Ak Parti grubu salonu terk etti!
Bayrampaşa Belediyesi Meclisi’nde Ak Parti grubu salonu terk etti!
CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'den 'geliyoruz' paylaşımı
Gürsel Tekin'den "geliyoruz" paylaşımı
Savcı Ercan Kayhan'ı öldüren Mustafa Can Gül hakkında tutuklama talebi
Savcı Ercan Kayhan'ı öldüren Mustafa Can Gül hakkında tutuklama talebi
CHP'yi şikayet eden CHP'li konuştu: Davayı açmak için neden iki yıl bekledi?
CHP'yi şikayet eden CHP'li konuştu: Davayı açmak için neden iki yıl bekledi?