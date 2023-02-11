Savcılar yıkılan binalardan delilleri topluyor

Depremden etkilenen 10 ilde Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yıkılan binalarla ilgili soruşturmalar devam ediyor.

Başsavcılıkların talimatıyla, yıkılan binalardan delillerin toplanmasına başlandı.

Bu kapsamda başsavcılıkların görevlendirdiği yetkililer, yıkılan binalardan incelenmek üzere beton, demir ve diğer malzemelerden örnekler alıyor.

İnceleme ve soruşturmaların ardından ihmali, kusuru ve sorumluluğu olanlar tespit edilerek yargı önüne çıkarılacak.

Diyarbakır’da 29 kişi hakkında gözaltı kararı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilen 10 ilde yıkılana yapılara ilişkin idari soruşlar devam ediyor.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, kentte depremde yıkılan binalarla ilgili yapım kusurları olan ve kolon kestikleri iddia edilen 29 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.