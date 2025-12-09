Savcılığın itirazı reddedildi: Furkan Karabay’ın tahliyesi kesinleşti
201 gün tutuklu kalan gazeteci Furkan Karabay'ı tahliyesine savcılığın yaptığı itiraz reddedildi.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Gazeteci Furkan Karabay hakkında verilen tahliye kararına yapılan itiraz reddedildi. Karabay hakkında verilen tahliye kararının ardından savcılığın yaptığı itirazı İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi değerlendirdi. Karabay’ın farklı suçlamalardan aldığı toplam 4 yıl 3 ay hapis cezalarına rağmen tutukluluk süresi dikkate alınarak verilen tahliye kararı kesinleşti.