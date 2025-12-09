  1. Ekonomim
Savcılığın itirazı reddedildi: Furkan Karabay’ın tahliyesi kesinleşti

201 gün tutuklu kalan gazeteci Furkan Karabay'ı tahliyesine savcılığın yaptığı itiraz reddedildi.

Gazeteci Furkan Karabay hakkında verilen tahliye kararına yapılan itiraz reddedildi. Karabay hakkında verilen tahliye kararının ardından savcılığın yaptığı itirazı İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi değerlendirdi. Karabay’ın farklı suçlamalardan aldığı toplam 4 yıl 3 ay hapis cezalarına rağmen tutukluluk süresi dikkate alınarak verilen tahliye kararı kesinleşti.

