Savcılık Cihantimur’un Türkiye'ye iadesini ve kararın ABD Dışişleri Bakanlığı’na sunulmasını istedi

VoA Türkçe'de yer alan habere göre Massachusetts Eyalet Bölge Başsavcısı Vekili Joshua S. Levy, Cihantimur’un yargılandığı mahkemeye sunduğu dilekçede sanığın Türkiye’ye iade edilmesiyle ilgili kararın yapılacak duruşma öncesinde alınmasını istedi.

Kararın onay için ABD Dışişleri Bakanlığı’na sunulmasını talep etti

Başsavcı Vekili Levy, mahkemeden ayrıca Cihantimur’un taksirle adam öldürme ve yaralanmaya neden olma suçundan iki ülke arasındaki anlaşmaya göre Türkiye'ye iade edilebilir olduğunu tasdik etmesi için kararını ABD Dışişleri Bakanlığı’na sunmasını talep etti.

Savcılık Cihantimur’un avukatlarının daha önce hakime yaptıkları başvuruda davanın düşürülmesi talebine de itiraz etti. Savcılığın Cihantimur’un iadesini istediği 22 sayfalık dilekçenin tamamı dava kayıtlarına geçerken, aralarında sanığın psikiyatri raporunun da bulunduğu serbest kalmasına itiraz dilekçesi de kısmen gizlilik kararıyla dava kayıtlarında yer aldı.

Savcılığın mahkemeye sunduğu dilekçede Cihantimur’un işlediği suçla ilgili Türk Ceza Kanunu'na göre 10 yıl hapsi istenebileceğine, aynı suçun ABD’de işlenmesi durumundaysa 8 yıla kadar hapsinin istenebileceğine dikkat çekildi.

"İade duruşması usulen yapılacak"

Savcılık, Cihantimur'la ilgili son bir iade duruşmasının yapılması ancak duruşmada Türkiye’nin iade için sunduğu delillerin değerlendirilerek anlaşmaya uygunluk ve ABD hukukunda tanımlanan tasdik için yasal gerekliliklerin yerine getirilip getirilmediğinin belirlenmesi gerektiği kaydedildi.

Savcılık, yapılacak iade duruşmasında mahkemenin kararıyla ilgili bir değişikliğin olmayacağını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"İade duruşması bir ceza yargılaması değildir. Amacı, kaçağın suçluluğunu veya masumiyetini belirlemek değil, anlaşma kapsamındaki suçlamaların yeterliliğine karar vermektir. Sanığın yargılanması iade edileceği ülke olan Türkiye’deki mahkemede yapılacaktır. Duruşmanın sınırlı niteliği nedeniyle, özel usul ve delil kuralları geçerlidir. Bir ceza davasında sanığa tanınan haklar, uluslararası iade işlemleri yapılan bir kaçak için geçerli değildir. Suçluların iadesi anlaşmaları duruşmada canlı tanık ifadesini gerektirmez, hatta öngörmez. Bu nedenle mahkemede sanığın iadesini engelleyecek bir tanık ifadesi olmayacaktır. Mahkeme, Cihantimur’un davanın düşürülmesi talebini reddetmeli ve Türkiye'ye iadesine karar vermelidir. Mahkemenin sanığın iadesiyle ilgili kararını onay için yapılacak duruşması öncesinde ABD Dışişleri Bakanlığı’na tasdik için sunması için yasal gereklilikler şimdiye kadar karşılanmıştır’’ ifadesi kullanıldı.