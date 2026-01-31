Savcılık, Güllü'nün ölümünü daha ilk gün 'cinayet' olarak değerlendirip şüphelilere alan açmış

'Güllü' olarak tanınan şarkıcı Gül Tut, 26 Eylül'de Çınarcık ilçesi, Harmanlar Mahallesi, Vali Akı Caddesi'nde 6 katlı binadaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Olaya ilişkin Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında otopsisi yapılan Güllü, İstanbul'da toprağa verildi.

Daha önce alınan 3 ifadesinde de farklı konuşan şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu gözaltına alındı. Tuğyan Ülkem Gülter, 'Kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklanırken, Sultan Nur Ulu hakkında ise ‘ev hapsi’ kararı verildi.

Daha fazla delil için takibe alındılar

Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Buna göre Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz, soruşturmayı daha başından 2 meslektaşıyla özel olarak takip etti. Başsavcı Öksüz, olay günü polis daha sonra da bilirkişinin yaptığı ön inceleme sonrası Güllü'nün ölümünü 'cinayet' olarak değerlendi. Başsavcılık, daha fazla somut delilin oluşması için olay günü evde bulunan sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu’yu gözaltına almadı, alan açarak günün 24 saati teknik ve fiziki takibe aldı.

Müşteki ve tanık olarak dinlendiler, sanık oldular

Soruşturmayı yürüten başsavcılık, şüphe duymamaları için Tuğyan Ülkem Gülter'i Yalova'ya çağırıp 3 kez müşteki olarak ifadesini aldı, Sultan Nur Ulu da tanık olarak dinlendi. Tuğyan Ülkem Gülter'in ifadelerindeki çelişkiler de dikkate alındı. Aralarında yaptıkları telefon görüşmesinde olayla ilgili olarak konuşmaktan kaçınan şüpheliler, 9 Aralık tarihinde iddiaya göre kaçma hazırlığındayken polis tarafından yakalandı. Yalova'da bu kez sanık olarak sorgulanan Tuğyan Ülkem Gülter tutuklanırken, Tuğyan'ın annesini iterek öldürdüğünü itiraf eden Sultan Nur Ulu’ya ise ev hapsi verildi.

Bacağındaki morluk pencerenin pervazına çarpması sonucu oluşmuş

Bilirkişinin yaptığı incelemede Güllü'nün olay anında evinin penceresinden dışarı bakarken kızı tarafından arkadan bacaklarından tutularak itildiği tespiti yapılırken, sanatçının otopsisinde ise sol arka baldırında oluşan morluk ise şüphe oluşturdu. Sultan Nur'un ifadesi ve bilirkişinin tespitinde ise o morluğun nedeninin Güllü'nün, kızı tarafından itildiği sırada bacağını pencerenin pervazına çarpması sonucu oluştuğu bilgisine ulaşıldı. Güllü'nün yapılan otopsisinde, tırnak aralarından alınan numunelerde boğuşma izine rastlanmadı.

Döverek korkuttu, görgü tanığı olduğu için endişe duymaya başladı

Tuğyan Ülkem Gülter’in daha önce sevgilisi nedeniyle Sultan Nur Ulu’yu feci şekilde dövdüğü belirtildi. Sultan’ın yaşanan kavga sonrası Tuğyan'dan korktuğu, olay sonrası ise bu kez Tuğyan'ın Sultan'ın gerçeği bilip itiraf edeceği için endişe duymaya başladığı bildirildi.

Annesinin ölümüne ilişkin konuşmak istemiyormuş

Bu arada tutuklandıktan sonra önce Gebze, ardından da Marmara Cezaevi'ne sevk edilen Tuğyan'ın, kaldığı kadın koğuşuna alıştığı, annesinin ölümüne ilişkin ise konuşmak istemediği belirtildi. Tuğyan'ın verdiği ifadelerde ise itirafta bulunmadığı açıklandı.

Sultan’ın ‘itiraf edeceğim’ dediği ses kaydı dosyada

Bu arada Sultan Nur Ulu’nun gözaltına alınmadan bir süre önce yaptığı telefon görüşmesinde söylediği, "Ben dayanamıyorum artık. İtiraf edeceğim" sözleri kayda alınıp soruşturma dosyasına konuldu.

Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.