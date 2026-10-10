Savcılık itiraz etti, İsmail Saymaz ve Murat Ağırel'e ev hapsi verildi

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamalarda bulunduğu iddiasıyla gazeteciler İsmail Saymaz ve Murat Ağırel, 'dezenformasyon' suçlamasıyla şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Saymaz ve Ağırel, adliyeye gelerek ifade verdi.

Ev hapsi kararı

İfadeleri alınan Murat Ağırel ve İsmail Saymaz hakkında, nöbetçi 3. Sulh Ceza Hâkimliğince verilen 'imza atma' şeklindeki adli kontrol kararına başsavcılık itiraz etti. İtirazı değerlendiren 4. Sulh Ceza Hâkimliği, her iki isim hakkında da 'ev hapsi' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.