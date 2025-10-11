Savcılık, soruşturma için izin istedi! Mansur Yavaş'tan ilk açıklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin konser harcamalarına ilişkin soruşturma kapsamında iddianame tanziminden sonra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkındaki iddiaların "görevi kötüye kullanma" ve "denetim görevini ihmal" olduğu değerlendirilerek İçişleri Bakanlığı'ndan soruşturma izni talep etti.

Mansur Yavaş'tan ilk açıklama

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, Sözcü Medya Grubu Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk'ün konuyla ilgili sorusu üzerine, "Konuyu yeni öğrendim, ancak içeriği konusunda fazla bir bilgiye sahip değilim. Konuyu daha detaylı inceleyeceğim" dedi.

Mansur Yavaş soruşturmaya dahil edileceğine ilişkin iddialara ise yazılı bir açıklamaya yanıt vereceğini söyledi.