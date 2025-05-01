  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Savcılık "Yenidoğan çetesi" davasında 10 sanığın tahliyesine itiraz etti
Takip Et

Savcılık "Yenidoğan çetesi" davasında 10 sanığın tahliyesine itiraz etti

İstanbul'da bebek acil hastaları üzerinden haksız kazanç elde ettikleri ve ölümlerine neden oldukları belrilenen "Yenidoğan çetesi" ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Davada 10 sanığın tahliyesine savcılık itiraz etti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Savcılık "Yenidoğan çetesi" davasında 10 sanığın tahliyesine itiraz etti
Takip Et

İstanbul'da bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 46 sanığın yargılandığı davada, 10 sanığın tahliyesine cumhuriyet savcılığınca itiraz edildi.

Savcılık sanıkların yeniden tutuklanmasını talep etti

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesinin dün yapılan duruşmada 10 tutuklu sanık hakkında verdiği tahliye kararına, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca itiraz edildi.

Savcılık, tahliye kararının kaldırılmasını ve sanıkların yeniden tutuklanmasını talep etti.

10 sanık tahliye edilmişti

Mahkeme heyeti, dün yapılan 27. duruşmada, sanıklardan sekreterler Aslı Alemdağ, Müberra Palabıyık, Gözde Polat, tıbbi sekreter Senanur Ünlü, hemşire Deniz Korkmaz, hasta sevklerini yapan Fehmi Alperen, Silivri Kolan Hastanesi Mesul Müdürü ve Başhekimi Bener Mansuroğlu, sağlık memuru Remzi Karaca, TRG Hospitalist Hastanesi İdari Müdürü Murat Mantuş ve Esenyurt Belediyesinde Sağlık İşleri Müdürü olarak çalıştığını söyleyen tutuklu sanık Renas Kılıç'ın tahliyesine karar vermiş, 19 sanığın ise tutukluluk halinin devamına hükmetmişti.

 

Gündem
Son dakika: Minguzzi davasında 2 yeni gözaltı kararı
Son dakika: Minguzzi davasında 2 yeni gözaltı kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan beş ülkenin büyükelçisini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan beş ülkenin büyükelçisini kabul etti
AFAD duyurdu: Kütahya'da 4.2 büyüklüğünde deprem
AFAD duyurdu: Kütahya'da korkutan deprem
Selahattin Demirtaş'ın 1 Mayıs mesajı Kadıköy mitinginde okundu
Selahattin Demirtaş'ın 1 Mayıs mesajı Kadıköy mitinginde okundu
TEKNOFEST Yavru Vatan'da! Selçuk Bayraktar: Teknoloji şirketlerinin yatırımı KKTC'de artacak
Selçuk Bayraktar: Teknoloji şirketlerinin yatırımı KKTC'de artacak
İmamoğlu’ndan Erdoğan’ın "telef" sözlerine yanıt: Rakiplerini saf dışı bırakmak için her yolu denediğini itiraf etti
İmamoğlu, Erdoğan’ın "telef" sözlerine sert yanıt verdi