Savcılıktan Meclis’teki istismar davası kararlarına itiraz!

TBMM’de staj yapan öğrencilere yönelik istismar iddialarıyla açılan davada mahkeme ara kararını açıkladı. Mahkeme, dosyada yer alan beş sanıktan tutuklu dört sanığın tahliyesine karar verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Meclis lokantasında stajyerlere yönelik cinsel istismar davasında tutuklu bulunan sanıkların tahliye edilmesine itiraz etti.

Mahkeme tutukluluk süresini ve delilleri değerlendirdi

Mahkeme, kararında sanıkların tutuklu kaldıkları süreyi, kaçma şüphesinin bulunmamasını ve dosyadaki mevcut delil durumunu dikkate aldı. İddialara göre, Meclis lokantasında staj yapan küçük yaştaki meslek lisesi öğrencileri bazı Meclis personelinin cinsel tacizine maruz kaldı. İstismarın uzun yıllar sürdüğü ve bu süreçte çok sayıda çocuğun mağdur olduğu öne sürüldü.

Bir kızın yaşadıklarını ailesine anlatmasının ardından iddialar kamuoyunun gündemine taşındı. Bunun üzerine 20 Kasım 2025’te idari soruşturma başlatıldı ve dört Meclis çalışanı tutuklandı. Davada toplam beş sanık yargılanmaya devam ediyor.