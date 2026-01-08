Savcılıktan siftah yapamayan esnaf soruşturmasına ilişkin açıklama

Çorum’da 2 Ocak’ta öğle saatleri gelmesine rağmen henüz tek bir satış bile yapamadığını dile getiren esnaf Murat Kırçı, artan vergi cezaları nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e tepki göstermişti.

Kırçı, hafta sonu olmasına rağmen vergi dairesi görevlilerinin iş yerlerine geldiğini, fiş kesilmediği iddiasıyla esnafa ceza uygulandığını öne sürmüştü.

"Ya siftah var mı ben fiş keseceğim"

Esnafın zor durumda olduğuna dikkat çeken Kırçı, gündem haline gelen videoda şunları söylemişti:

Çorum’un en merkezi noktasındayız. Saat kulesi civarındayız. En merkezi noktadayız. Şu anda esnafın çoğu siftah dahi edemedi. Döneri göster, daha duruyor öylece daha duruyor, hiç bıçak değmemiş. Bak sokağa bak sokağa... Ama sayın Mehmet Şimşek, cumartesi günleri bile vergi dairesinden memur gönderiyorsun incelemeye.

Ya siftah var mı ben fiş keseceğim. 'Fiş kesmedi' diye ceza yazıyorsunuz. Bana yazılmadı da yazıldıklarını biliyorum. Fiş kesmedi, siftah etmemişim saat 12. Önce dönünde ekonomiyi nasıl yönettiğinize bakın, ondan sonra esnafla uğraşın. Esnaf dükkan kirasını mı ödeyecek daha siftah edemedi? Bu sözlerin ardından Kırçı hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

"Esnafa mali denetim yapılmadı"

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı da başlatılan soruşturma hakkında bir açıklama yayımladı.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, bazı basın ve yayın organlarında, "sosyal medya platformlarında hükümeti eleştirdiği için M.K. hakkında soruşturma açıldı" şeklinde eksik ve maksadını aşan haberler yapıldığı belirtildi.

Şüpheli M.K'nin 3 Ocak'ta sosyal medya hesabından video yayınladığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

Şüpheli M.K'nin Çorum şehir merkezinde çekmiş olduğu videoda Maliye Bakanlığının sabah saatlerinde esnafa vergi denetimi için personel görevlendirdiği, kendisini ve diğer esnafın herhangi bir satış yapamadığı, çarşının bomboş olduğu, bu yapılanın esnafa zulüm olduğu minvalinde sözler dile getirerek sosyal medya platformunda paylaşımda bulunduğu, paylaşımın kamuoyunda infial yaratması nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatıldığı, yürütülen soruşturma kapsamında yapılan tespitlerde, bahse konu yerde esnafa yönelik herhangi bir mali denetimin yapılmadığı gibi mali yaptırıma da tabi tutulan herhangi bir esnaf bulunmadığı tespit edilmiş olup, şüpheli M.K. hakkında 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan başlatılan soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü hususu kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.