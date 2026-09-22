Savcıyı tehdit eden Enver Altaylı hakkında soruşturma başlatıldı

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Ergenekon davası kapsamında tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nde 2011 yılında hayatını kaybeden eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "kasten öldürme", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma" ile "2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'na muhalefet" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, daha önce sağlık gerekçeleriyle ifadesi alınamayan eski istihbaratçı Enver Altaylı adliyeye sevk edildi.

FETÖ kapsamında yargılandığı davadan hükümlü bulunan Altaylı, Silivri Adliyesi'nde savcılığa "şüpheli" sıfatıyla ifade verdi. İfade işlemlerinin ardından "kasten öldürmeye azmettirme" suçlamasıyla tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edilen Altaylı’nın tutuklanmasına karar verildi.

Savcıyı tehdit iddiasına resen soruşturma

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaşif Kozinoğlu'nun kasten öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında şüpheli Enver Altaylı hakkında, Cumhuriyet Başsavcı Vekiline yönelik "Kendine dikkat et daha gençsin, sen kimsin, seninle bir gün görüşeceğiz, hesaplaşacağız" sözleri nedeniyle "kamu görevlisine karşı tehdit" suçundan resen soruşturma başlattı