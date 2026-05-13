Savunma sanayiinde Türkiye–Belçika arasında Niyet Mektubu imzalandı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Belçika Savunma Bakanı Theo Francken ile bir araya geldi. Güler, resmi ziyaretler için Ankara'da bulunan Francken'i, bakanlıkta askeri törenle karşıladı. İki ülke ulusal marşlarının çalınmasının ardından Francken, onur kıtasını selamladı.

Bakanlar, törenin ardından basına kapalı görüştü ve sonrasında Milli Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve Belçika Savunma Bakanlığı arasında Niyet Mektubu imzalandı.

İmza törenine, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Belçika Savunma Bakanlığı Ulusal Silahlanma Direktörü Korgeneral Bernard Phaleg de katıldı.