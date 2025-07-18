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Sayıştay Başkanlığına 5 üye seçimi yapılacak

Sayıştay Başkanlığında boş bulunan 5 üyelik için seçim gerçekleştirilecek.

Haber Merkezi
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Sayıştay Başkanlığına 5 üye seçimi yapılacak
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Sayıştayın konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, başkanlığın boş bulunan üyelikleri için Sayıştay Kanunu'nda belirtilen niteliklere sahip istekliler arasından seçim yapılacak.

Seçilecek 5 üyenin ikisi Sayıştay, üçü Hazine ve Maliye Bakanlığı meslek mensupları arasından belirlenecek.

Seçime katılmak isteyenlerin, kuruma 30 gün içinde şahsen veya posta yoluyla başvurması gerekiyor.

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