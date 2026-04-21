Sayıştay Daire Başkanlığına Ömer Burhanlı seçildi
Sayıştay Genel Kurulu'nda yapılan seçim sonucunda, 3. Daire Üyesi Ömer Burhanlı kurumun yeni Daire Başkanı olarak seçildi.
Sayıştay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Sayıştay Genel Kurulu toplandı.
Genel Kurul'da, 3. Daire Üyesi Ömer Burhanlı, Daire Başkanlığına seçildi.
Ömer Burhanlı kimdir?
Ankara'da 15 Mart 1966'da doğan Burhanlı, 1991'de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu.
Sayıştay'da 1992'de göreve başlayan Burhanlı, TBMM tarafından 2013'te Sayıştay Üyeliğine seçildi. Evli ve üç çocuk babası Burhanlı, İngilizce biliyor.