Sayıştay, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait kooperatiflerin mal alımını durdurdu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamayla, belediye bünyesindeki kooperatiflerin mal alımının Sayıştay tarafından durdurulduğunu açıkladı.

Soyer açıklamasında şunları söyledi:

"Pes artık! Kooperatiflerimizden ürün alımımız Sayıştay kararıyla durduruldu! Beş yıldır yolumuza çok taş koydunuz. Kötülük yumaklarınız büyüdü büyüdü öyle bir hale geldi ki iş şimdi köylülerimizi, üreticilerimizi rızkından etmeye geldi."

Soyer ardından konuya ilişkin geniş bir açıklama yaparak, kooperatiflerde ürünleri satılan üreticilerin mağdur olmaması için elerinden geleni yapacaklarını ifade ederek şöyle konuştu:

"Sayıştay Başkanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kooperatiflerden alınan mal alımlarının kanuna aykırı olduğunu ifade etti. Bundan sonra Büyükşehir tarafından ürün alımının gerçekleştirilemeyeceği, açık ihale ile mal alımı gerçekleştirileceği ifade edildi.

Sadece bu dönemde kooperatiflerden aldığımız mal alımı 1 milyar lirayı geçti. Bu ürünleri sizlerden satın alarak hem ürünün çürümesini engellemek hem de ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı amaç ediniyoruz. Süt Kuzusu projesi de bu amaçla açıldı. Bu karar sizi piyasa koşullarındaki büyük şirketlerle rekabete sokuyor. Size işlenmiş ürün yapma, büyük şirketlerle açık ihaleye git, rekabet et diyor.

Siz bırakın köyünüzü, bırakın topraklarınızı, gidin şehirde ucuz iş gücü olun diyorlar, bırakmayacağız kardeşim, sizi yalnız bırakmayacağız.

Belediyelerimizin kooperatiflerden alarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırdığımız Süt Kuzusu, Sayıştay kararıyla durduruldu. Hiç kimsenin kamu vicdanını yaralayarak kanun meşrutiyeti oluşturmasına izin vermeyeceğiz.

Ne çocuklarımızı sütsüz, ne kooperatiflerimizi öksüz bırakmayacağız!

Süt Kuzusu projelerinden de, diğer tarımsal desteklerinden de asla vazgeçmeyeceğiz!

Ben gücümü halktan ve Hak'tan alıyorum. Sizden, alın terinizden asla vazgeçmem. Yok öyle yağma!

Yeni bir yol bulmaksa bulacağız, yeni bir yol açmaksa açacağız. Bedel ödemek gerekirse de ödeyeceğiz. Sizi enflasyona ezdirmeyeceğiz."