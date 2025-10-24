  1. Ekonomim
Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkında karar ve Sayıştay Üyeliklerine 5 yeni isimin seçilmesi hakkında TBMM Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Sayıştay'a 5 yeni üye seçildi
 Resmi Gazete’de yer alan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kararı ile Sayıştay’da boş bulunan beş üyelik için Genel Kurul'un 22.10.2025 tarihli 10’uncu birleşiminde yapılan seçim sonucunda Sayıştay Meslek Mensupları kontenjanında Eşref Edip Çiçekli ve Necati Küçükaydın ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Meslek Mensupları kontenjanında ise Coşkun Çekiciler, İsmail Çobanoğlu ve Adnan Güran Sayıştay Üyeliği'ne seçildi.

