  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Sayıştay'da boş bulunan 5 üyelik için 10 aday belirlendi
Takip Et

Sayıştay'da boş bulunan 5 üyelik için 10 aday belirlendi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yapılan seçimle Sayıştay'da boş bulunan 5 üyelik için 10 aday belirlendi.

Haber Merkezi
ANKA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Sayıştay'da boş bulunan 5 üyelik için 10 aday belirlendi
Takip Et

Komisyonda; İsmail Cengiz Erek, Mehmet Avcı, Necati Küçükaydın, Eşref Edip Çiçekli, Ertan Erüz, Muammer Çolak, Yusuf Gezbeli, Coşkun Çekiciler, İsmail Çobanoğlu ve Adnan Güran, Sayıştay'da boş bulunan 5 üyelik için aday gösterilen isimler oldu. 

AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında basına kapalı toplanan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yapılan seçimle Sayıştay'da boş kalan 5 üyelik için 10 aday belirlendi.

Adaylar, 8'i Sayıştay meslek mensupları kontenjanından, 12'si ise Hazine Bakanlığı'ndan olmak üzere 20 isim arasından seçildi. 

Sayıştay meslek mensupları kontenjanından başvuran ve Sayıştay Genel Kurulu tarafından seçilen İsmail Cengiz Erek, Mehmet Avcı, Necati Küçükaydın ve Eşref Edip Çiçekli ile Hazine ve Maliye Bakanlığı meslek mensupları kontenjanından başvuran ve Sayıştay Genel Kurulu tarafından seçilen Ertan Erüz, Muammer Çolak, Yusuf Gezbeli, Coşkun Çekiciler, İsmail Çobanoğlu ve Adnan Güran komisyonda aday olarak belirlendi.

TBMM Genel Kurulu, belirlenen 10 adaydan 5'ini, Sayıştay üyesi olarak seçecek.

Gündem
Trump: Erdoğan ateşkesle kişisel olarak ilgilendi, teşekkür ediyorum
TRUMP'TAN YENİ AÇIKLAMA
Ayşe Ateş: Serdar Öktem konuşacaktı
Ayşe Ateş: Serdar Öktem konuşacaktı
Ümit Özdağ'dan, DEM Parti yetkilileri hakkında suç duyurusu
Ümit Özdağ'dan, DEM Parti yetkilileri hakkında suç duyurusu
Tuzla Tersaneler Bölgesi'nde gemi yan yattı: 1 kişi hayatını kaybetti
Tuzla Tersaneler Bölgesi'nde gemi yan yattı: 1 kişi hayatını kaybetti
İstanbul altın rafinerisi soruşturması: 20 kişi hakkında tutuklama talebi
İstanbul altın rafinerisi soruşturması: 20 kişi hakkında tutuklama talebi
Ankara Büyükşehir Belediyesi Melek Mosso konserini iptal etti
Ankara Büyükşehir Belediyesi Melek Mosso konserini iptal etti