Schengen bölgesinde dijital pasaport dönemi yarın başlıyor

Schengen bölgesine yapılacak seyahatlerde 10 Nisan’dan itibaren manuel pasaport kontrolleri yerine dijital kayıt sistemi uygulanacak. Yeni düzenlemeyle, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları dahil tüm AB dışı yolcuların sınır kapılarında parmak izi vermesi ve biyometrik fotoğraf çektirmesi zorunlu olacak.

Manuel kontrollerdeki hata payını sıfıra indirmeyi hedefleyen uygulama kapsamında, 180 gün içinde 90 gün kalış kuralı sistem tarafından otomatik hesaplanacak ve süre aşımı yapan yolcular anında tespit edilerek ilgili birimlere bildirilecek.

Biyometrik kayıtlar 3 yıl saklanacak, ETIAS için temel veri sağlayacak

Kaydedilen biyometrik veriler 3 yıl boyunca sistemde tutulacak ve böylece sonraki seyahatlerde işlemler hızlandırılmış olacak. Giriş-çıkış damgalarının kalkmasıyla birlikte pasaport sayfalarının dolması sorunu ortadan kalkacak, tüm kayıtlar dijital ortamda saklanacak.

Giriş/Çıkış Sistemi (EES), 2026'nın son çeyreğinde başlaması beklenen Seyahat Ön Onay Sistemi (ETIAS) için temel veri kaynağı işlevi görecek. Advantage Travel Partnership CEO’su Julia Lo Bue-Said, AB dışından gelen yolculara seyahat planlarına "en az dört saatlik bir tampon süre eklemelerini" önerdi.