Schengen vizesi için yeni yol haritası: 3 başlık masada

Avrupa ülkesinden Schengen vizesi almak için başvuru yapan kişiler randevu almak için uzun süre beklemek zorunda kalıyordu. Türkiye ise vize sorununun çözümü için 3 ana başlıkta yeni bir strateji izleyecek. Buna göre;

* Diplomasi ana aktör olacak. Bu kapsamda, birincisi AKPM vasıtasıyla AB’nin raporla ilgili ne yapıldığına dair sorgulamalara devam edilecek.

* İkincisi, AB nezdinde Schengen bilgi sisteminin düzeltilmesine dair çalışmaların yakın bir şekilde takibi yapılacak.

* Son olarak ülke bazlı görüşmeler yapılacak. Diplomatik kaynaklar, “Ülke bazlı uygulama farklılıkları var. Bazı ülkelerde esnek, bazı ülkelerde katı. Dolayısıyla ülke bazlı görüşmeler faydalı olabilir” diyor.

AKPM’nin usulüne göre, kabul edilen raporların takibine yönelik 6 ayda ya da 1 yılda bir gelinen noktayı masaya yatırmak için konsey çağrılarak toplantı yapılıyor. Hürriyet’in haberine göre, Türk yetkililer geçen günlerde söz konusu raporla ilgili üye ülkelerin nasıl tedbirler aldığını, ne gibi değişikliklerin olduğunun gündeme geleceği ‘resmi’ bir toplantı talep etti. Ancak AKPM, bu talebe karşılık ‘gayriresmi’ bir oturum olmasını önerdi. Bunu kabul etmeyen Türk yetkililer, AKPM’nin hâlâ resmi bir oturum yapması ihtimalini de ayrıca gündeminde tutuyor.