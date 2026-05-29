Schengen vizesi trafiğinde Türkiye ikinci sırada, ret oranı artışta

Avrupa Birliği (AB), 2025 yılına ilişkin Schengen vizesi istatistiklerini yayımladı. Veriler Türkiye'den yapılan başvurulardaki artışın sürdüğüne işaret ediyor. Schengen vizesi başvurularındaki artış sürerken bu başvurulara verilen olumsuz yanıtlarda da çok az oranda artış var.

AB verilerine göre, 2025'te Türkiye'den yapılan başvuru sayısı 1 milyon 268 bin 376 oldu.

Türkiye bu sayıyla 1 milyon 811 bin 778 başvuruyla ilk sıradaki Çin'in ardından ikinci sırada yer aldı. Türkiye'yi, 1 milyon 153 bin 748 başvuruyla Hindistan izledi.

Türkiye'den 2025'te yapılan başvurulardan 1 milyon 72 bin 54'üne olumlu yanıt verildi. Bunlardan 736 bin 556'sı çok girişli vize.

Bu rakamlar, 2025'te Türkiye'den yapılan Schengen vizesi başvurularının reddedilme oranının yüzde 14.6 olduğunu gösteriyor. Bu 2024'e göre yüzde 0,1'lik bir artışa işaret ediyor.

Oksijen'in BBC'den derlediği haberine göre 2024'te Türkiye'den yapılan vize başvurusu sayısı 1 milyon 173 bin 917 olmuştu.

2023'te ise Türkiye'den 1 milyon 55 bin 885 vize başvurusu yapıldı. Vize başvurularının reddedilme oranı 2024 için yüzde 14,5, 2023 için ise yüzde 16,1 olmuştu.

Schengen ortalamasının altında kaldı

2025'te Schengen vizesi için 161 ülkeden yapılan başvuruların toplamı 11 milyon 934 bin 106 oldu. Verilen vize sayısı ise toplamda 10 milyon 22 bin 610'a ulaştı.

Schengen bölgesi ülkeleri tarafından düzenlenen çok girişli vize sayısı ise 5 milyon 136 bin 77 oldu. Bu rakamlar başvuruların reddedilme oranının 2024'dekiyle aynı seviyede kalarak yüzde 14,8 olduğunu gösteriyor.

Schengen konsolosluklarının 2024'te vize başvurularına en fazla olumsuz yanıt verdiği ülke yüzde 55'le Komorlar Birliği oldu. Bu ülkeyi yüzde 54,5'le Bangladeş izledi.

Üçüncü sırada ise yüzde 54,3 ile Gine Bissau yer aldı. AB'nin İrlanda ve Kıbrıs dışındaki tüm üyeleriyle İsviçre, İzlanda, Liechtenstein ve Norveç'ten oluşan Schengen Bölgesi'ne 62 ülkenin vatandaşları vizesiz girebiliyor.

Başvurularda Yunanistan ilk sırada

AB'nin 2025 istatistikleri, Türk vatandaşlarının en çok Yunanistan'dan Schengen vizesi talebinde bulunduğuna işaret ediyor.

AB'ye göre geçen yıl Türkiye'den Yunanistan'a yapılan vize başvurularının sayısı 310 bin 920 oldu. Bu rakam 2024'e göre net bir artışa işaret ediyor. 2024'te Yunanistan'a 296 bin 377 vize başvurusu yapılmıştı.

Başvuru sayısında Yunanistan'ı 217 bin 627'yle Almanya izliyor.

Türklerin en fazla vize başvurusu yaptığı üçüncü Schengen ülkesi ise 143 bin 379 başvuruyla Fransa. Türk vatandaşlarının Schengen vizesi almak için en az başvurdukları ülke ise 2024'te olduğu gibi 1.828 başvuruyla Letonya oldu.

Bu ülkeyi 2 bin 995 başvuruyla Estonya ve 3 bin 3 başvuruyla Slovakya izledi. Schengen bölgesi genelinde 2025'te en fazla başvuru yapılan ülke 3 milyon 105 bin 356'yla Fransa oldu. Bu ülkeyi, 1 milyon 713 bin 550 başvuruyla İspanya takip etti. Almanya, 1 milyon 497 bin 619 başvuruyla üçüncü sırada yer aldı.

Muafiyet sağlanana kadar kolaylaştıma

Vizelere erişime ilişkin sorunların aşılması ve Türk vatandaşlarına muafiyet sağlanması Türkiye'nin AB'den öncelikli beklentileri arasında yer almayı sürdürüyor.

Bununla birlikte Schengen vizesine erişim konusunda pratikte yaşanan sorunlar henüz aşılabilmiş değil. Vizelerin düzenlenmesinde devrede olan aracı kurumlar odaklı sıkıntılar da sürüyor.

Muafiyet sürecinde yıllardır ilerlenememesi nedeniyle gerek AB kanadı gerekse Türkiye pratik çözümlere odaklanma eğilimi içine girdi.

AB Komisyonu geçen yıl vizelerini kurallara uygun şekilde kullananlar için geçerlilik süreleri kademeli olarak artırılacak çok girişli vize verilmesini düzenleyen bir karar aldı.

Schengen vizesi başvurularında uygulanan 'Cascade Kuralı' nedir?

Türkiye'nin son dönemde çabalarını vize muafiyeti sürecinde ilerleme olana kadar vatandaşlarına vize kolaylığı sağlanmasına yönelik adımlar için yoğunlaştırmış olması dikkat çekiyor.

AB ile Türkiye arasındaki vize muafiyeti süreci yıllardır ilerlemiyor. Bunun başlıca nedeni ise Türkiye'nin, muafiyet için belirlenen ve kendisinin de onay verdiği 72 kriterden altısını henüz yerine getirmemiş olması.

AB kanadı bu alanda diyaloğa açık olunduğu yönünde açıklamalar yapıyor.

Bununla birlikte Türkiye kalan kriterleri yerine getirmeden muafiyet doğrultusunda herhangi bir adım atılmasının söz konusu olmayacağı mesajını net şekilde veriyor.

Türkiye'nin vize muafiyeti için karşılaması gereken 72 kriterden henüz yerine getirmediği son altı kriter şunlar:

• Terörle mücadele yasasında değişiklik.

• Avrupa Polis Teşkilatı (Europol) ile operasyonel işbirliği anlaşması imzalanması.

• Avrupa Konseyi bünyesindeki Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu'nun (GRECO) yolsuzlukla mücadele alanındaki önerilerinin uygulanması.• Kişisel verilere yönelik yasal düzenlemelerin Avrupa standartlarıyla uyumlu hale getirilmesi.

• Suç bağlantılı konularda tüm AB üyeleriyle işbirliğine gidilmesi.

• Türkiye üzerinden kural dışı şekilde AB ülkelerine geçiş yapan kişilerin geri alınmasına ilişkin Geri Kabul Anlaşması'nın (GKA) tüm unsurlarıyla uygulanması.