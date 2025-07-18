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Schengen vizesinde yeni dönem: Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama

Dışişleri Bakanlığı, AB Komisyonu'nun Türk vatandaşlarına yönelik Schengen vizesi uygulamalarına dair kararıyla ilgili olarak açıklama yaptı.

Haber Merkezi
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Schengen vizesinde yeni dönem: Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama
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Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun, Türk vatandaşlarına yönelik Schengen vizesi uygulamalarında iyileştirmeler öngören Uygulama Kararı'nın memnuniyetle karşılandığını bildirdi.

Bakanlık, AB Komisyonu'nun Türk vatandaşlarına yönelik Schengen vizesi uygulamalarında iyileştirmeler öngören kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, AB Komisyonu'nun, Türk vatandaşlarına yönelik Schengen vizesi uygulamalarında iyileştirmeler öngören 15 Temmuz 2025 tarihli Uygulama Kararı'nın memnuniyetle karşılandığı belirtilirken, ilgili Türk kurumları ve AB Komisyonu'yla beraber, Türk vatandaşlarının Schengen vize başvuru süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik çalışmaların sürdürüleceği kaydedildi.

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