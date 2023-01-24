Schneider Enerji’deki grev Cumhurbaşkanı kararıyla ertelendi
Kocaeli'de bulunan Schneider Enerji fabrikasındaki grev, Cumhurbaşkanı kararı uyarınca 60 gün süreyle ertelendi.
Birleşik Metal-İş Sendikası, toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması nedeniyle Kocaeli'de bulunan Schneider Enerji fabrikasında işçilerin greve çıktığını duyurmuştu.
Sendika, GE Grid Solutions ve Hitachi Energy ile greve saatler kala toplu sözleşme imzalarken Schneider Enerji'ye grev pankartını asmıştı.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, şirketin Kocaeli Çayırova'da yer alan işyerinde Birleşik Metal-İş Sendikası tarafından alınan grev kararı, millî güvenliği bozucu nitelikte görüldüğünden 60 gün süreyle ertelendi.