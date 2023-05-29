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Scholz'dan Erdoğan'a tebrik telefonu

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, telefonla aradığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

Haber Merkezi
AA
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Almanya Başbakanı Scholz, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısını kutlayarak, sonuçların Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.

Görüşmede, Scholz, yeni dönemde Türkiye ile ortak konuları ilerletmek istediklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da iki ülke ilişkilerini ileriye taşıyacak adımlar atacaklarına inandığını belirtti.

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