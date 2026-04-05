Sebahat Tuncel gözaltına alındı
İstanbul Küçükçekmece’de teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın doğum günü dolayısıyla düzenlenen pikniğe polis müdahale etti. Aralarında eski HDP milletvekili Sebahat Tuncel’in de bulunduğu 3 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Öcalan’ın doğum günü gerekçesiyle İstanbul Küçükçekmece’de düzenlenen pikniğe polis müdahale etti.
Halktv'nin aktardığına göre, Kanarya sahilindeki piknikte polis ile kalabalık arasında gerginlik yaşandı.
Müdahalede en az 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında HDP eski Eş Genel Başkanlarından Sebahat Tuncel’in de bulunduğu belirtildi.