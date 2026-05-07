Şebnem Ferah konser biletleri karaborsaya düştü: Fiyatlar 110 bin liraya çıktı

Türk rock müziğinin güçlü isimlerinden Şebnem Ferah, 6 yıllık aranın ardından ilk konserini 3 Haziran’da KüçükÇiftlik Park’ta verecek. Konser için satışa sunulan 17 bin bilet, yoğun ilgi nedeniyle kısa sürede tükendi.

Karaborsa fiyatları uçtu

Dün saat 12.00’de başlayan online satışta tam 280 bin kişi bilet almak için sisteme giriş yaptı. Fiyatları 2 bin 500 TL ile 3 bin 600 TL arasında değişen biletlerin tamamı 12 dakika içinde satıldı.

Biletlerin tükenmesinin hemen ardından karaborsa ilanları ortaya çıktı. Yoğun ilgiyi fırsata çevirmek isteyen bazı kişiler, konser biletlerini fahiş fiyatlarla yeniden satışa koydu. Sosyal medyada paylaşılan ilanlarda bazı biletlerin 110 bin TL’ye kadar çıkarıldığı görüldü.

Yaşanan gelişme sosyal medyada büyük tepki toplarken, birçok hayran organizasyon şirketinin ek konser tarihi açıklamasını beklemeye başladı.