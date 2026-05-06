Şebnem Ferah konser biletleri yarım saatte tükendi

Ünlü rock sanatçısı Şebnem Ferah'ın 6 yıl sonra vereceği konserin biletleri dakikalar içinde tükendi. Türk rock müziğinin en önemli isimlerinden Ferah 4 Mayıs’ta sosyal medya hesaplarından 3 Haziran’da İstanbul’a konser vereceğini duyurmuştu:

“Şimdi ben buraya ne yazsam heyecanımı tarif etmeye yetmeyecek, bir şeyler eksik kalacak. O yüzden kısa tutuyorum. Buluşana kadar gün sayıyor olacağım. Görüşmek üzere.”

Sadece Instagram hesabındaki paylaşımı 500 binden fazla kişinin beğendiği konsere müzikseverler yoğun ilgi gösterdi. İstanbul KüçükÇiftlik Park’ta düzenlenecek konserin biletleri yaklaşık yarım saatte tükendi.

Biletix’in konserle ilgili açıklaması şöyle:

“Şebnem Ferah konseri için gösterdiğiniz yoğun ilgiye teşekkür ederiz. Etkinliğin tüm biletleri tükendi. Yeni konserler çok yakında duyurulacaktır.”