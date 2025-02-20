Şebnem Korur Fincancı “Türk Milletini aşağılamak” suçlamasıyla yargılandığı davadan beraat etti

Türk Tabipleri Birliği önceki dönem Merkez Konseyi Başkanı ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı'ya katıldığı bir programda işkence ve cezasızlığa dair sözleri nedeniyle hakkında, “Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini ve devletin yargı organlarını aşağılamak” suçlamasıyla açılan davanın üçüncü duruşması bugün İstanbul 31 Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü.

Fincancı, beraat etti

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği'nin (MLSA) sosyal medya paylaşımlarına göre Fincancı ve avukatı Oya Meriç Eyüboğlu'nun mazeret bildirerek katılmadığı duruşmayı Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Genel Başkanı Metin Bakkalcı, TİHV İstanbul Temsilcisi Ümit Efe, Uluslararası Af Örgütü de izleyici olarak takip etti.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, söylemlerin suçun yasal unsurlarını oluşturmadığı gerekçesiyle Şebnem Korur Fincancı hakkında beraat kararı verilmesini talep etti.

Dosyanın gelmiş olduğu aşama gereği mazeretlerin reddine karar veren mahkeme, savcının esas hakkındaki mütalaası doğrultusunda Fincancı'nın beraatine karar verdi.