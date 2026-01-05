Seçil Erzan davasında gerekçeli karar açıklandı

Yüksek kazanç sağlayan “gizli fon” vaadiyle aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu’nun da yer aldığı birçok kişiyi dolandırdığı öne sürülen eski banka şube müdürü Seçil Erzan hakkında verilen mahkûmiyet kararının gerekçesi kamuoyuyla paylaşıldı.

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’nin açıkladığı gerekçeli kararda, Erzan’ın görev yaptığı bankanın sağladığı güven ve itibarı kullanarak mağdurları gerçekte var olmayan bir yatırım aracına yönlendirdiği belirtildi. Kararda, yüksek getirili olduğu iddia edilen ve yalnızca belirli kişilere sunulduğu öne sürülen bu sözde fonun tamamen hayali olduğu vurgulandı.

Erzan’ın eylemleriyle mağdurların iradelerini sakatladığına dikkat çekildi

Mahkeme, sanığın mağdurlara banka antetli, sahte kaşeli ve ıslak imzalı belgeler vererek sistematik bir güven ilişkisi kurduğunu, bu yöntemle çok sayıda kişiyi maddi zarara uğrattığını kaydetti. Kararda, Erzan’ın eylemleriyle mağdurların iradelerini sakatladığına dikkat çekildi.

Gerekçeli kararda, sanığın savunmalarının hayatın olağan akışına aykırı olduğu değerlendirilerek itibar edilmediği belirtildi. Erzan’ın eylemlerinin Türk Ceza Kanunu’nun 158/1-h maddesi kapsamında “nitelikli dolandırıcılık” suçunu oluşturduğu vurgulandı.

Suç zincirleme şekilde işlendi

Mahkeme ayrıca, mağdur sayısının fazlalığı ve suçun zincirleme şekilde işlenmesi nedeniyle cezada artırım yapıldığını ifade etti. Seçil Erzan, bu kapsamda 102 yıl 4 ay hapis ve 753 bin 880 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Kararda, tarafların İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne istinaf başvurusunda bulunma hakkı olduğu da hatırlatıldı.