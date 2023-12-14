Seçil Erzan dosyasından yeni ayrıntı: Ata Demirer'le de konuşmuş

Yüksek kar getirisi bulunan güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolcular Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan’ın da bulunduğu 19 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia edilen Şube Müdürü Seçil Erzan’la ilgili yeni bilgiler ortaya çıkıyor. Erzan'ın 6 aylık telefon dökümleri incelenmeye devam ediyor.

HTS kayıtlarından Ata Demirer de çıktı

Seçil Erzan'ın telefonu açıldı incelemeler başladı. Kanal D Haber'in aktardığına göre, Seçil Erzan'ın HTS kayıtlarındaki numaraların kimlere ait olduğu ortaya çıktı. Bir numara Ata Demirer'e ait. İkili ilk konuşmalarını 15 Ocak'ta yapıyor. Ünlü oyuncuyu arayan Seçil Erzan'dı. Görüşme sadece 1 saniye sürdü. Bir gün sonra saat 12.59'da bu kez Ata Demirer Seçil Erzan'ı aradı. İkili tam 131 saniye telefonla konuştu. Ne konuştukları ise şu an soru işareti.

Milyon dolarlık vurgunun baş aktörünün Fatih Terim'in eşi Fulya Terim'le 25 defa telefonda konuştuğu ve en çok görüştüğü kişilerden biri olduğu da ortaya çıktı. Kızları Merve Tekin Çetin'le de yazışmaları da dosyaya eklendi. Mesajlarda Merve Çetin Tekin 500 bin dolar göndermek için babasının hesap bilgilerini Erzan'dan istiyor.