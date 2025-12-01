  1. Ekonomim
Seçil Erzan hakim karşısında: 362 yıla kadar hapsi isteniyor

Aralarında Fatih Terim, Arda Turan ve bazı futbolcuların da olduğu 30'dan fazla kişiyi dolandırmakla suçlanan eski Denizbank şube müdürü Seçil Erzan’ın yargılanmasına devam ediliyor.

Yüksek kârlı güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolcuların da bulunduğu 30'dan fazla kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü Seçil Erzan'ın yargılanmasına devam ediliyor.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmesi gereken duruşma, salon kapasitesinin yetersiz olması sebebiyle 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne alındı. Duruşma saat 11:00 sıralarında başladı.

Ne oldu?

İddianamede, yaklaşık 40 kişiyi 44 milyon dolar ve 20 milyon TL dolandırmakla suçlanan sanık Seçil Erzan'ın "özel belgede sahtecilik" ve "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 109 yıldan 362 yıla kadar hapsi istenmişti.

Erzan’ın 10'u zincirleme şekilde olmak üzere 26 eylemi için “Nitelikli dolandırıcılık” suçundan cezalandırılması savcılık tarafından talep edildi. Suçun nitelikli hali ve zincirleme şekilde olması cezada artırım nedeni olmuştu.

5 müştekiye yönelik “Özel belgede sahtecilik” suçundan 15 yıl hapsi istenen Erzan’ın Fatih Terim’e yönelik “Güveni kötüye kullanma” suçundan 2 yıla kadar hapsi talep edilmişti.

Son mahkemede mütalaasını veren savcı bankanın genel müdürü Hakan Ateş ve eski genel müdür yardımcısı Mehmet Aydoğdu’nun beraatini isterken, Seçil Erzan’ın ‘güveni kötüye kullanma’ ve ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan ceza alması talep etmiş. Mahkeme duruşmayı 1 Aralık 2025 tarihine ertelemişti.

