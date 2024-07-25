Seçil Erzan hakkında yeni iddianame hazırlandı: 2 isim verdi

Aralarında ünlü futbolcuların da olduğu çok sayıda kişiyi yüksek getirili gizli fon vaadiyle dolandıran Seçil Erzan hakkında yeni iddianame düzenlendi. Aynı iddianamede Erzan'ın tefecilikle suçladığı iki isim de 'tefecilik' suçundan yargılanacak.

Seçil Erzan'ın İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılaması devam ederken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca da soruşturma sürüyor. Yapılan yeni şikayetler ve ortaya çıkan yeni deliller ışığında savcılık tarafından hazırlanan yeni iddianamede Seçil Erzan'ın, 'tefecilik' yaparak kendisinden yüklü miktarlarda para istediklerini iddia ettiği Mojtaba Haghani ile Hüseyin Aslan da yeni iddianamede 'müşteki-şüpheli' sıfatıyla yer aldı.

Kazanç karşılığı borç aldı

Cumhuriyet'ten Fahrettin Öztürk'ün haberine göre, savcılık yaptığı değerlendirmede, Seçil Erzan'ın şüpheli-müştekiler Haghani ile Aslan'ı, Denizbank bünyesinde yüksek kar getirili özel bir fon olduğunu söyleyerek kandırıp, fona para yatırmaya ikna ettiğini, Haghani'den 200 bin dolar, Aslan'dan ise 2 milyon dolar parayı alarak dolandırdığını kaydetti. İddianamede, ilerleyen süreçte taraflar arasındaki ilişkinin bankacı-müşteri ilişkisinin ötesine geçtiği ve Seçil Erzan'ın acil kredi ihtiyacında Haghani ile Aslan'dan kazanç karşılığı ödünç para aldığı değerlendirmesi yer aldı.

"Biliyordu ama faizle para veriyordu"

Buna ilişkin Erzan'ın, "Süleyman Aslan büyük bir tefecidir. Benden bu zamana kadar defalarca para karşılığı faiz almıştır. Süleyman Aslan isimli tefeciden Moci ile birlikte 10 milyon TL para aldım. 14 milyon TL olarak geri ödedim" ifadelerini kullandığı, Mojtaba Haghani için ise, "Moci bana verdiği paraların hiçbir zaman bankada yasal olarak değerlendirilmediğini biliyordu. Buna rağmen bana dönem dönem para getirip kısa sürede yüzde 40 faizle geri alıyordu" ifadelerini kullandığı iddianamede yer aldı.

"Erzan ara ara para verdi ama ana parayı vermedi"

Mojtaba Haghani'nin ise Seçil Erzan'ın, Aslan'dan 14 milyon TL geri ödemeli 10 milyon TL ödünç para aldığını, bu parayı bizzat kendisinin alarak Seçil Erzan'ın ikametine götürüp bıraktığını, zaman zaman Erzan'ın kendisine 100 bin dolar para verdiğini ancak kendi verdiği 200 bin dolar olan ana parasını alamadığını beyan ettiği iddianamede yer aldı. İddianamede ayrıca Süleyman Aslan'ın da birden çok kez yüklü miktarda parayı Erzan'a verdiğini beyan ettiği kaydedildi. Her iki müşteki-şüpheli de iddianamede yer alan ifadelerinde haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.

Müşteki ve sanık sayısı yükselecek

Savcılık, Seçil Erzan'ın Mojtaba Haghani ile Süleyman Aslan'a yönelik "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapsini talep ederken, müşteki-şüpheliler Mojtaba Haghani ile Süleyman Aslan'ın ise "tefecilik" suçundan her birinin ayrı ayrı 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını istedi. Hazırlanan birleştirme talepli yeni iddianamenin mahkeme tarafından kabul edilmesi halinde hem Seçil Erzan hakkında istenen ceza miktarı artacak hem de dosyadaki müşteki ve sanık sayısı yükselecek.

Denizbank'ın eski Florya Şube Müdürü Seçil Erzan hakkında, yüksek getirili gizli fon vaadiyle Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu gibi ünlü isimlerin de aralarında olduğu 29 kişiyi 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddiasıyla "özel belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 300 yıldan fazla hapsi isteniyor.