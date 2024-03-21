Seçil Erzan ve Denizbank’a bir dava daha

Dolandırıcılıktan 252 yıla kadar hapsi istenen eski Denizbank şube müdürü Seçil Erzan’a bir dava şoku daha geldi. Müştekiler arasında bulunan Melis Özsüt Şener, hem Erzan’a hem de Denizbank’a 91 bin 654 TL’lik alacak davası açtı.

Hürriyet’ten Özge Eğrikar’ın haberine göre, Seçil Erzan davasının müştekileri arasında bulunan Melis Özsüt Şener, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurdu. Melis Özsüt Şener, Seçil Erzan’ın kendisini arayarak özel bir fondan ve çok önemli VIP müşterilerden söz ettiğini söyledi. Melis Özsüt Şener’in iddiasına göre, ilk olarak 2 Haziran 2020’de 150 bin doları Seçil Erzan’a verdi. Erzan aynı gün içinde 160 bin dolar olarak geri ödedi. Melis Özsüt Şener 20 Haziran 2020’de 200 bin doları Seçil Erzan’a verdi. Seçil Erzan bu parayı da 280 bin dolar olarak geri ödedi. Melis Özsüt Şener son olarak Seçil Erzan’a 10 günlüğüne 237 bin dolar verdi. Ancak bu para ödenmedi.

Seçil Erzan parayı elden teslim aldığına dair imzaladığı bir belgeyi Melis Özsüt Şener’e verdi ve paranın güvende olduğunu söyledi. Melis Özsüt Şener parasını alamayınca bankanın genel müdürü Hakan Ateş’e e-posta göndererek Seçil Erzan tarafından dolandırıldığını yazdı. Melis Özsüt Şener’in avukatları, Seçil Erzan’dan 237 bin dolar alacağı olan müvekkillerinin uğradığı zararın mahkemece yapılacak inceleme sonucunda netleşeceği düşünüldüğünden şimdilik kısmi olarak 91 bin 654 bin liralık dava açtıklarını belirtti.