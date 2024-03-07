Seçil Erzan yarın hâkim karşısına çıkıyor

Yüksek kar getirili gizli fon vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu 21 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla tutuklu yargılanan eski bankacı Seçil Erzan, yarın tekrar hâkim karşısına çıkıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Nisan 2023 ayında başlatılan soruşturma kapsamında; aralarında Fatih Terim, Emre Belözoğlu, Arda Turan, Fernando Muslera, Selçuk İnan ve Emre Çolak gibi isimlerin de bulunduğu onlarca kişinin, Denizbank şube müdürü Seçil Erzan tarafından yüksek kazanç vaadiyle dolandırıldığı olay, Türkiye'nin gündemine oturdu.

Seçil Erzan, "nitelikli dolandırıcılık’ ve "özel belgede sahtecilik" suçlamalarıyla tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve davanın görüldüğü mahkemede birleşen 3 ayrı iddianamede, Erzan’ın 76 yıldan 249 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Diğer sanıkların ise 3 yıl ile 65 yıl arasında değişen hapisle cezalandırılması talep edildi.

Erzan, yarın 4’üncü kez hâkim karşısına çıkacak. Müşteki olarak ifadeye çağırılan Arda Turan, Emre Belözoğlu, Selçuk İnan ve Fernando Muslera, dolandırıldıklarını, ne kadar para kaybettiklerini mahkeme heyetine anlatacak.

Hürriyet'te yer alan habere göre; daha önce görülen 3 duruşmaya katılmayan Turan, Belözoğlu, İnan ve Muslera bu duruşmaya da gelmezse haklarında zorla getirme kararı çıkarılacak.

Duruşmada haklarında zorla getirme kararı bulunan Çevik Çeviker, Selçuk Oğuztürk, Okan Turan, Nilgün Arabacı, Hakan Kıran ise tanık olarak dinlenecek.